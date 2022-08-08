Weghorst asistle başladı

Beşiktaş'ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine 'asist' yaparak başladı. Hücum hattında çok mücadele eden Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti. Siyah-beyazlı yıldız, bunların ikisinde isabet sağlarken, fileleri havalandıramadı. Mücadeleye çok istekli başlayan ve 5 hava topu mücadelesi kazanan Hollandalı yıldız, ön alandaki presiyle dikkat çekti. Ghezzal'ın golünde asist yapan isim olan 29 yaşındaki futbolcunun zaman zaman takım arkadaşlarına preste destek olmadıkları için tepki göstermesi de dikkat çekti.