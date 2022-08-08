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Beşiktaş'tan Axel Tuanzebe harekatı!

Beşiktaş, M.United'ın stoperini kiralamak için düğmeyle bastı. Siyah-beyazlılar, Kongo asıllı İngiliz oyuncu Axel Tuanzebe'yi 1 seneliğine kiralayacak... M. United'a 500 bin euro ödeyecek olan Kara Kartal, oyuncuya da 1.5 milyon euro verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'tan Axel Tuanzebe harekatı!
Beşiktaş'ta stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Israrla savunma bölgesine takviye yapılmasını isteyen Valerien İsmael'in bu talebini gerçekleştirmek isteyen yönetim çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bugüne kadar bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, son olarak Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı. Beşiktaş, Premier Lig ekibine 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

TRABZONSPOR DA TAKİPTE

25 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz yıldıza da senelik 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. 1.85 boyundaki stoper Axel Tuanzebe, siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde sadece 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi. Yıldız oyuncunun şu andaki piyasa değeri 7 milyon euro.

LUMBAGO KORKUTUYOR!

SİYAH-BEYAZLILARIN transfer listesine giren Axel Tuanzebe için son geçirdiği sakatlığı kafalarda soru işareti bıraktı. 3 Şubat'ta sakatlanan ve 39 gün yeşil sahalardan uzan kalan İngiliz oyuncu Tuanzebe, Lumbago (Bel bölgesinde ani gelişen ağrı ve aşırı kas gerginliği) nedeniyle 8 resmi maçta forma giyemedi.

85 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kulüp kariyeri boyunca; altyapı takımları (39 maç) hariç 85 resmi karşılaşmada görev yapan İngiliz stoper Tuanzebe, bu periyotta hiç gol atamazken, sadece 1 asist yapma başarısı gösterebildi. Axel Tuanzebe, İngiliz U21 takımında da 1 kez forma giyebildi.

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