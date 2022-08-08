Beşiktaş'tan Axel Tuanzebe harekatı!

TRABZONSPOR DA TAKİPTE
25 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz yıldıza da senelik 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. 1.85 boyundaki stoper Axel Tuanzebe, siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde sadece 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi. Yıldız oyuncunun şu andaki piyasa değeri 7 milyon euro.
LUMBAGO KORKUTUYOR!
SİYAH-BEYAZLILARIN transfer listesine giren Axel Tuanzebe için son geçirdiği sakatlığı kafalarda soru işareti bıraktı. 3 Şubat'ta sakatlanan ve 39 gün yeşil sahalardan uzan kalan İngiliz oyuncu Tuanzebe, Lumbago (Bel bölgesinde ani gelişen ağrı ve aşırı kas gerginliği) nedeniyle 8 resmi maçta forma giyemedi.
85 MAÇA ÇIKTI
Profesyonel kulüp kariyeri boyunca; altyapı takımları (39 maç) hariç 85 resmi karşılaşmada görev yapan İngiliz stoper Tuanzebe, bu periyotta hiç gol atamazken, sadece 1 asist yapma başarısı gösterebildi. Axel Tuanzebe, İngiliz U21 takımında da 1 kez forma giyebildi.