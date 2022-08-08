TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton El İttifak yolunda!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Valerien Ismael yönetiminde ki siyah-beyazlılar da takıma katılan isimler belli olurken takımdan ayrılacaklar da netlik kazanıyor.

Bu bağlamda A Spor'un haberine göre Kara Kartal'ın defans oyuncusu Welinton'un El İttifak yolunda olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi, Welinton için Beşiktaş'a 1 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.



Welinton'un da Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini siyah-beyazlı yönetim ile paylaştığı kaydedildi.



1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti.



Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.