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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton El İttifak yolunda!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Valerien Ismael yönetiminde ki siyah-beyazlılar da takıma katılan isimler belli olurken takımdan ayrılacaklar da netlik kazanıyor. Bu bağlamda A Spor'un haberine göre Kara Kartal'ın defans oyuncusu Welinton'un El İttifak yolunda olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:32
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton El İttifak yolunda!

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Valerien Ismael yönetiminde ki siyah-beyazlılar da takıma katılan isimler belli olurken takımdan ayrılacaklar da netlik kazanıyor.

Bu bağlamda A Spor'un haberine göre Kara Kartal'ın defans oyuncusu Welinton'un El İttifak yolunda olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi, Welinton için Beşiktaş'a 1 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu.

Welinton'un da Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini siyah-beyazlı yönetim ile paylaştığı kaydedildi.

1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti.

Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.

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