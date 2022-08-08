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Sol kanada Fuente

Fransız basını, siyah-beyazlıların 21 yaşındaki Marsilyalı sol kanat Konrad de la Fuente’yi gündemine aldığı yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Sol kanada Fuente
Teknik direktör Ismael'in yeni bir sisteme geçmesi sebebiyle sol kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi. Fransız basında çıkan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da bulunan ABD'li sol kanat oyuncusu Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki oyuncu için hem kulüple hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Haberde, Konrad de la Fuente ile Beşiktaş'ın yanı sıra Yunan ekibi Olympiakos'un da ilgilendiği ve Yunan ekibinin de bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. De la Fuente'nin ismi daha önce İspanyol ekibi Real Valladolid ile anılmış ancak ABD'li oyuncu bu transfere sıcak bakmamıştı. Barcelona alt yaş takımlarında mücadele eden 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon 3 milyon euro karşılığında Marsilya'ya transfer olmuş ve çıktığı 23 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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