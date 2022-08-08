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Şapkadan ‘Kartal’ çıkardı!

Beşiktaş’ın sihirbaz lakaplı yıldızı Ghezzal, Kayseri maçında performansı ve 90+6’da attığı golle Kartal’ı uçuran isim oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Şapkadan ‘Kartal’ çıkardı!
Beşiktaş yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlarken, alınan üç puanın baş mimarı hiç şüphesiz Ghezzal oldu. Siyah-beyazlıların en kaliteli ayaklarından biri olan Cezayirli oyuncu, hem Vodafone Park tribünlerini hem de maçı TV'den izleyen milyonlarca Beşiktaşlı futbolseveri mutluluktan havalara uçurdu. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde nefis bir plase golüne imza atan sihirbaz lakaplı Ghezzal, adeta şapkadan 'kartal' çıkarmayı başardı.

Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olan Rachid Ghezzal, bu şekilde tam 7 gole imza atmayı başardı. Siyah beyazlıların yıldızı Ghezzal, bununla beraber 54 defa topla buluşmayı başardı. Yüzde 84 pas isabeti yakalarken, 3 ikili mücadele kazandı. 3 şut çeken Çezayırli yıldızın 2'si kaleyi bulurken, 1'i engellendi. 5 isabetli orta açan siyah beyazlı yıldız, savunmada da 2 top kaptı.
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