Şapkadan ‘Kartal’ çıkardı!

Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olan Rachid Ghezzal, bu şekilde tam 7 gole imza atmayı başardı. Siyah beyazlıların yıldızı Ghezzal, bununla beraber 54 defa topla buluşmayı başardı. Yüzde 84 pas isabeti yakalarken, 3 ikili mücadele kazandı. 3 şut çeken Çezayırli yıldızın 2'si kaleyi bulurken, 1'i engellendi. 5 isabetli orta açan siyah beyazlı yıldız, savunmada da 2 top kaptı.
Süper Lig'e geldiği 2020/21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olan Rachid Ghezzal, bu şekilde tam 7 gole imza atmayı başardı. Siyah beyazlıların yıldızı Ghezzal, bununla beraber 54 defa topla buluşmayı başardı. Yüzde 84 pas isabeti yakalarken, 3 ikili mücadele kazandı. 3 şut çeken Çezayırli yıldızın 2'si kaleyi bulurken, 1'i engellendi. 5 isabetli orta açan siyah beyazlı yıldız, savunmada da 2 top kaptı.
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