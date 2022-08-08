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Montero gidebilir

Beşiktaş'ta Montero konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim, Montero'nun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi. Montero'nun menajeri de oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Montero gidebilir
Beşiktaş'ta Montero konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim, Montero'nun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi. Montero'nun menajeri de oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladığı belirtildi.
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