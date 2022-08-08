BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında siyah beyazlılar Ghezzal'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor.
Beşiktaş sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında siyah beyazlılar Ghezzal'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor.
Siyah-beyazlı takım bir taraftan kadrosunu güçlendirirken, diğer taraftan da kadrosunda bulunan oyunculara teklif geliyor.
Beşiktaş'ta bir yandan gelecek isimler için çalışmalar sürerken diğer yandan oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.
Son olarak Rıdvan ve Emirhan'ın takımdan ayrılmasından sonra gidecek diğer isim merak konusu.
Beşiktaş'ta Arap Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif kafaları karıştırdı.
Sabah'ın haberine göre, 750 bin euro seviyelerinde bonservis önerildiği öğrenilen 33 yaşındaki futbolcu Welinton'un ayrılmasını teknik direktör Valerien İsmael'in istemediği öğrenildi.
Fransız çalıştırıcının Brezilyalı stoper için ne karar vereceği merak konusuydu.
Valerien Ismael savunma hattını güçlendirmek istiyor.
Savunma hattında geniş bir rotasyon isteyen Ismael, Welinton'un transferine veto verdi.
Fransız çalıştırıcının defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak; Welinton'ın tavrının ayrılmaktan yana olduğu iddia edildi.
1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti.
Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü.
Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.