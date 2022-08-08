Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş transfer haberi: Yeni sezonda iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ta yaprak dökümü yaşanabilir. Brezilyalı stoper Welinton için Arap Yarımadası'ndan teklif var. Valerien Ismael savunma oyuncusunun takımda kalmasını yönetime iletti. Stoper hattında Saiss ile birlikte düşündüğü Welinton'a İsmael'den transferine veto geldi. İşte transferin detayları.... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:02 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:19
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında siyah beyazlılar Ghezzal'ın 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Siyah-beyazlı takım bir taraftan kadrosunu güçlendirirken, diğer taraftan da kadrosunda bulunan oyunculara teklif geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş'ta bir yandan gelecek isimler için çalışmalar sürerken diğer yandan oyunculara gelen teklifler değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Son olarak Rıdvan ve Emirhan'ın takımdan ayrılmasından sonra gidecek diğer isim merak konusu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Beşiktaş'ta Arap Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif kafaları karıştırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Sabah'ın haberine göre, 750 bin euro seviyelerinde bonservis önerildiği öğrenilen 33 yaşındaki futbolcu Welinton'un ayrılmasını teknik direktör Valerien İsmael'in istemediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Fransız çalıştırıcının Brezilyalı stoper için ne karar vereceği merak konusuydu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Valerien Ismael savunma hattını güçlendirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Savunma hattında geniş bir rotasyon isteyen Ismael, Welinton'un transferine veto verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Fransız çalıştırıcının defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak; Welinton'ın tavrının ayrılmaktan yana olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Valerien Ismael'den Welinton transferine veto!

Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.

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