BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Beşiktaş'ta, Kayserispor maçının ardından gözler transfer çevrildi.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapma kararı aldı.
Kartal'da, defans bölgesi için en önemli adaylardan biri Jason Denayer.
Beşiktaş'ta, Kayserispor maçının ardından gözler transfer çevrildi.
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapma kararı aldı.
Kartal'da, defans bölgesi için en önemli adaylardan biri Jason Denayer.
Fransız basını, siyah beyazlıların, kadrosuna katmak istediği Jason Denayer transferindeki flaş bir detayı açıkladı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fransız basınından derlediği habere göre ... Jason Denayer, Suudi Arabistan'dan iki resmi teklif aldı ancak 27 yaşındaki futbolcu Arap yarımadasında oynamak istemiyor.
Belçikalı stoperin bu kararının ardından Beşiktaş'a transferinin yakınlaştığı belirtildi.
Haberde, bir süre önce durma noktasına gelen Beşiktaş ile Jason Denayer arasındaki görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi.
Siyah beyazlıların, geçtiğimiz aylara göre bu transferde daha şanslı olduğu vurgulandı.
JASON DENAYER KİMDİR?
28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.
Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi.
Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.
Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı.
Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.
Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı.
27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.