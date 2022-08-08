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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Beşiktaş transfer haberi... Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basıldı. Transfere ihtiyaç olduğunu dile getiren Valerien Ismael kısa sürede transferlerin bitmesini bekliyor. Siyah beyazlı yönetim stoper transferi için yoğun mesai harcarken Fransız basını Jason Denayer'in Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdı. İşte transferin detayları... (BJK HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:32
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Fransız basını, siyah beyazlıların, kadrosuna katmak istediği Jason Denayer transferindeki flaş bir detayı açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Fransız basınından derlediği habere göre ... Jason Denayer, Suudi Arabistan'dan iki resmi teklif aldı ancak 27 yaşındaki futbolcu Arap yarımadasında oynamak istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Belçikalı stoperin bu kararının ardından Beşiktaş'a transferinin yakınlaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Haberde, bir süre önce durma noktasına gelen Beşiktaş ile Jason Denayer arasındaki görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Siyah beyazlıların, geçtiğimiz aylara göre bu transferde daha şanslı olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

JASON DENAYER KİMDİR?

28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Jason Denayer atağı!

27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

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