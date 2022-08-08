Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, Kayseri maçında atıldığı için üzgün olduğunu söyledi. Cenk, "Oyuna girmek için sabırsızlanıyordum. Hocam beni aldı bence çok güzel bir gol attım ama sayılmadı. Attığım gol, saha içindeki duruşum ve hırsımın takımı da taraftarı da ateşlediğine inanıyorum. Zaten son dakikalar da Ghezzal'ın müthiş golü geldi. Atıldığım için çok üzgünüm ama kazandığımız için de mutluyum" dedi.
Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, Kayseri maçında atıldığı için üzgün olduğunu söyledi. Cenk, "Oyuna girmek için sabırsızlanıyordum. Hocam beni aldı bence çok güzel bir gol attım ama sayılmadı. Attığım gol, saha içindeki duruşum ve hırsımın takımı da taraftarı da ateşlediğine inanıyorum. Zaten son dakikalar da Ghezzal'ın müthiş golü geldi. Atıldığım için çok üzgünüm ama kazandığımız için de mutluyum" dedi.