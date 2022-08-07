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Welinton gidiyor

Beşiktaş'ta uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen, sahalardan da 2 hafta uzak kalması beklenen Welinton Souza'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Welinton gidiyor

Beşiktaş'ta uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen, sahalardan da 2 hafta uzak kalması beklenen Welinton Souza'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. A Spor'da yer alan habere göre; Arap Yarımadası'ndan bir kulübün, Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton için siyah-beyazlı kulübe resmi transfer teklifi yaptığı belirtildi. Haberde, görüşmelerin sürdüğü ve 33 yaşındaki oyuncunun ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Welinton'un Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

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