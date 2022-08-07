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Tayfur Bingöl: Beşiktaş’a transfer konusunda kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş transfer haberi... Kayserispor'u 1-0 mağlup eden siyah beyazlılarda transfer harekatı devam ediyor. Beşiktaş'ın gündemindeki Alanyasporlu Tayfur Bingöl Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu, Bingöl, “Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 22:33
Tayfur Bingöl: Beşiktaş’a transfer konusunda kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor

Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer sürecinde kulüplerin görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.


Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl, oynadıkları oyun için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sezona iyi başladık, çok güzel galibiyet aldık. Önümüzdeki Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Gayet güzel bir gündü hepimiz için. Alanyaspor'un hedefi üst sıralar ve Avrupa'ya oynamak. Oynadığımız futbol Avrupa klasında bir futbol. Umarım taşıyabiliriz. Taşırsak çok mutlu oluruz ülkemiz ve kulübümüz adına" dedi.

"TRANSFERİM KONUSUNDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili soruya cevap veren Bingöl, "Kulüpler arasında devam ettiğini biliyorum görüşmelerin. Sadece bunu söyleyebilirim. Olursa hayırlısı olsun iki taraf içinde. İki taraf da mutlu olsun, ben de mutlu olayım" diye konuştu.

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