Haberler Beşiktaş Nadiem Amiri atağı

Nadiem Amiri atağı

Orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah- beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı da attı ve Alman ekibiyle resmi temaslara başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Nadiem Amiri atağı

Orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah- beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı da attı ve Alman ekibiyle resmi temaslara başladı. Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren oyuncu, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.

ALMANYA'DA OYNADI
2019 yılında Hoffenheim'dan Leverkusen'e 9 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Nadiem Amiri, 5 kez milli oldu. 178 Bundesliga maçına çıktı, 15 gol atarken 24 de asist yaptı.

İTALYA'YA KİRALANDI
Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen genç yetenek, Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Amiri, merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanatta görev alabiliyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvet beklenirken sürpriz ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor...
Mehmet Dinçerler'in dekolte yasağına Hadise'de ültimatom! 30 yıllık...
Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ghezzal Kartal'a hayat verdi!
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti 01:35
Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! 01:35
Monaco deplasmanda güldü! Monaco deplasmanda güldü! 01:35
Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! 01:35
Mainz Onisiwo ile kazandı! Mainz Onisiwo ile kazandı! 01:35
Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! 01:34
Daha Eski
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 01:34
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 01:34
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 01:34
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 01:34
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!" "Beşiktaş beni tatmin etmedi!" 01:33
Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." 01:33