Nadiem Amiri atağı

Orta saha transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu. Siyah- beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk adımı da attı ve Alman ekibiyle resmi temaslara başladı. Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren oyuncu, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.



ALMANYA'DA OYNADI

2019 yılında Hoffenheim'dan Leverkusen'e 9 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Nadiem Amiri, 5 kez milli oldu. 178 Bundesliga maçına çıktı, 15 gol atarken 24 de asist yaptı.



İTALYA'YA KİRALANDI

Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen genç yetenek, Serie A'da çıktığı 12 maçta 2 asist üretti. Amiri, merkez orta saha bölgesinin yanı sıra 10 numara ve sol kanatta görev alabiliyor.