‘Masuaku çabuk alışır’

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Ham United'da birlikte çalıştığı Arthur Masuaku hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti. Birlikte çalıştıkları dönemde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Bilic, "Oympiakos'ta da oynadığı için Beşiktaş'taki atmosfere ve tribünlere uyum sağlayacaktır. Son derece profesyonel bir oyuncudur. Motive olursa takıma katkı verir" dedi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Ham United'da birlikte çalıştığı Arthur Masuaku hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti. Birlikte çalıştıkları dönemde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Bilic, "Oympiakos'ta da oynadığı için Beşiktaş'taki atmosfere ve tribünlere uyum sağlayacaktır. Son derece profesyonel bir oyuncudur. Motive olursa takıma katkı verir" dedi.