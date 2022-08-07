Haberler Beşiktaş ‘Masuaku çabuk alışır’

‘Masuaku çabuk alışır’

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Ham United'da birlikte çalıştığı Arthur Masuaku hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti. Birlikte çalıştıkları dönemde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Bilic, "Oympiakos'ta da oynadığı için Beşiktaş'taki atmosfere ve tribünlere uyum sağlayacaktır. Son derece profesyonel bir oyuncudur. Motive olursa takıma katkı verir" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
‘Masuaku çabuk alışır’
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Ham United'da birlikte çalıştığı Arthur Masuaku hakkında konuştu. Hırvat çalıştırıcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ifade etti. Birlikte çalıştıkları dönemde hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Bilic, "Oympiakos'ta da oynadığı için Beşiktaş'taki atmosfere ve tribünlere uyum sağlayacaktır. Son derece profesyonel bir oyuncudur. Motive olursa takıma katkı verir" dedi.
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Atilla Szalai'nin yerine o geliyor...
Mehmet Dinçerler'in dekolte yasağına Hadise'de ültimatom! 30 yıllık...
Trabzonspor Diakhaby'yi bitiriyor! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin golcüsü Hollanda'dan geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ghezzal Kartal'a hayat verdi!
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!"
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti 01:35
Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! 01:35
Monaco deplasmanda güldü! Monaco deplasmanda güldü! 01:35
Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! 01:35
Mainz Onisiwo ile kazandı! Mainz Onisiwo ile kazandı! 01:35
Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! Newcastle United evinde 3 puanı kaptı! 01:34
Daha Eski
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 01:34
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 01:34
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 01:34
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 01:34
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!" "Beşiktaş beni tatmin etmedi!" 01:33
Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." 01:33