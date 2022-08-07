Haberler Beşiktaş "Hakkımızı aldık"

"Hakkımızı aldık"

Valerien Ismael: Maçın büyük bölümünde üstün oynadık. Kayserispor kapanarak işimizi zorlaştırdı. Geç de olsa golü attık. Çok mutluyum. Evimizde baskılı oynadık. Bu 3 puan bize gelecek adına moral olacak. Daha çok çalışmalıyız. Gelişerek yola devam edeceğiz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 06:50
"Hakkımızı aldık"

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien İsmael, Kayserispor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. 46 yaşındaki hoca "Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Kayserispor'u presimizle kendi sahasında tuttuk. Bu anlarda topları çabuk şekilde geri kazandık. Pozisyonlar da yakaladık. Biraz daha dikkatli ve becerikli olsak erken bir gol atabilirdik. Gol geç de gelse kazanmak güzel. Bizim için sonu keyifli gece oldu" dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
Valerien İsmael şöyle konuştu: "Oyuncularım her şeyi yaptı. Golü daha erken bulabildik çünkü istediğimiz pozisyonları yakaladık. Ancak bir türlü topu içeri atamadık. Bu 3 puan bize gelecek adına önemli moral olacak. Daha çok çalışmamız ve gelişmemiz gerektiğini biliyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maç içinde farklı duygular yaşandı. Onlar da bizi baştan sona kadar güçlü şekilde desteklediler. Bu sezon onların da yüzünü güldürmek istiyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum"

"ÇOK İYİ GENÇLERE SAHİBİZ"
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Genç isimlerle ilgili bir soru üzerine, "Buraya geldiğimde çok iyi gençlere sahip olduğumuzu gördük. Akademimizin iyi iş çıkardığını hep söylüyorum. Gurur duymalıyız" dedi.

TERMİNATÖR PANKARTI
Beşiktaş taraftarı maçtan önce teknik direktör Valerien Ismael için pankart hazırladı. "Terminatör Valerien Ismael" yazan pankart, Fransız hocaya da soruldu. Ismael pankart ile ilgili "Aslında çok güzel ama umarım öyle gözükmüyorumdur. Biraz korkutucu bir görüntü var. Umarım pankartta yazıldığı gibi terminatör gibi savaşır ve galibiyetlere ulaşırız" dedi.

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