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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Beşiktaş transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah beyazlılar Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isim olan genç futbolcu suskunluğunu bozdu. Kerem Atakan, Beşiktaş'ta oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:24
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kerem Atakan Kesgin'in transfer hakkında konuşmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Sivasspor ile görüştüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Biz bir taraftan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak şekilde futbolcu gönderiyoruz diye eleştiriliyoruz ama bir taraftan da yine yerli bir oyuncu bu fiyatın 3'te 1 fiyatına bize teklif ediliyor" demişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Yayınca kuruluşa konuşan Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Kerem Atakan Kesgin yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Ancak sözleşmem devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Sivasspor menfaatleri doğrultusunda, benim adıma bir şey olursa, neden olmasın?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Şu an takıma konsantreyim, bakacağız.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Benimle temas kurmadı Beşiktaş. Yönetimler görüşüyor" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Kerem, Sivasspor formasıyla Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 86 dakika sahada kaldı.

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