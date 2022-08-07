BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Siyah beyazlılar sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezonu açtı.
Beşiktaş'ta diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.
Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı takımdan gönderen Beşiktaş'ta yeni hedef yerli bir futbolcu takıma katmak.
Siyah beyazlılar sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek sezonu açtı.
Beşiktaş'ta diğer yandan transfer harekatı devam ediyor.
Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ı takımdan gönderen Beşiktaş'ta yeni hedef yerli bir futbolcu takıma katmak.
Beşiktaş'ta transferi uzun süredir gündemde olan Kerem Atakan Kesgin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Kerem Atakan Kesgin yayıncı kuruluşa konuştu.
Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kerem Atakan Kesgin'in transfer hakkında konuşmuştu.
Sivasspor ile görüştüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Biz bir taraftan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak şekilde futbolcu gönderiyoruz diye eleştiriliyoruz ama bir taraftan da yine yerli bir oyuncu bu fiyatın 3'te 1 fiyatına bize teklif ediliyor" demişti.
Yayınca kuruluşa konuşan Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta oynamaya hazır olduğunu dile getirdi.
Kerem Atakan Kesgin yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım.
Ancak sözleşmem devam ediyor.
Sivasspor menfaatleri doğrultusunda, benim adıma bir şey olursa, neden olmasın?
Şu an takıma konsantreyim, bakacağız.
Benimle temas kurmadı Beşiktaş. Yönetimler görüşüyor" ifadelerini kullandı.
Kerem, Sivasspor formasıyla Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında 86 dakika sahada kaldı.