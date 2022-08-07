BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında konuştu! "Beşiktaş'ta oynamaya hazırım"

Sivasspor ile görüştüğünü ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Biz bir taraftan 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak şekilde futbolcu gönderiyoruz diye eleştiriliyoruz ama bir taraftan da yine yerli bir oyuncu bu fiyatın 3'te 1 fiyatına bize teklif ediliyor" demişti.