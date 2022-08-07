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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor'u Ghezzal'ın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, gündemdeki isimlerden Nadiem Amiri'yi resmen doğruladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:13 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:21
Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Siyah beyazlılar, iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

3 puanı getiren gol, 90+6. dakikada Ghezzal'ın ayağından geldi.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Maç sonu büyük sevinç yaşanan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Savunma hattına takviye yapması beklenen Kartal'da orta saha için de transfer düşünülüyor.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Bu doğrultuda listeye giren isimlerden birisi de Nadiem Amiri oldu.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Yönetim, Nadiem Amiri için girişimlerini hızlandırdı.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Kayserispor maçında kreatif bir orta saha oyuncusu eksikliğini gören yönetim, öncelik olarak orta sahayı bitirmek istiyor.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen'de forma giyen tecrübeli orta saha için temaslarını hızlandıran Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncuyu doğruladı.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Ajansspor'a konuşan başkan Çebi, "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" dedi.

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

NADIEM AMIRI KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Ekim 1996

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Mevki: Orta saha

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Piyasa değeri: 8 milyon Euro

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Boy: 1.80

Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Uyruk: Almanya

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