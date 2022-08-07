Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferi doğruladı! İşte o isim

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.
Siyah beyazlılar, iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
3 puanı getiren gol, 90+6. dakikada Ghezzal'ın ayağından geldi.
Maç sonu büyük sevinç yaşanan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi.
Savunma hattına takviye yapması beklenen Kartal'da orta saha için de transfer düşünülüyor.
Bu doğrultuda listeye giren isimlerden birisi de Nadiem Amiri oldu.
Yönetim, Nadiem Amiri için girişimlerini hızlandırdı.
Kayserispor maçında kreatif bir orta saha oyuncusu eksikliğini gören yönetim, öncelik olarak orta sahayı bitirmek istiyor.
Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen'de forma giyen tecrübeli orta saha için temaslarını hızlandıran Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncuyu doğruladı.
Ajansspor'a konuşan başkan Çebi, "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" dedi.
NADIEM AMIRI KİMDİR?
Doğum tarihi: 27 Ekim 1996
Mevki: Orta saha
Piyasa değeri: 8 milyon Euro
Boy: 1.80
Uyruk: Almanya