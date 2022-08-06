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Umut Güneş’e silahlı saldırı!

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıya uğradı. Umut Güneş; 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken saat 19.00 sıralarında Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Umut Güneş’e silahlı saldırı!
Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıya uğradı. Umut Güneş; 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken saat 19.00 sıralarında Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. İddialara göre; saldırıdan önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Güneş'e ateş etti. Silahlı saldırgan yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı.
Emir SOMER
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