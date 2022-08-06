Umut Güneş’e silahlı saldırı!

Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıya uğradı. Umut Güneş; 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken saat 19.00 sıralarında Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı.
Beşiktaşlı yönetici Umut Tahir Güneş, silahlı saldırıya uğradı. Umut Güneş; 4 Ağustos Perşembe akşamı iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken saat 19.00 sıralarında Kemerburgaz'da silahlı saldırıya uğradı ve bacağından yaralandı. İddialara göre; saldırıdan önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Güneş'e ateş etti. Silahlı saldırgan yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Emir SOMER