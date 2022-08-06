TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nadiem Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralamak için Leverkusen'e teklifte bulundu.

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 2.5 milyon euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.