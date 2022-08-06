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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nadiem Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan flaş bir transfer hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri'nin peşine düştü. Transfer için resmi teklifte bulunan Kara-Kartal'ın, Leverkusen ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve detayların görüşüldüğü ifade edildi. İşte yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:17
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nadiem Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı

Beşiktaş, Nadiem Amiri için satın alma opsiyonlu kiralamak için Leverkusen'e teklifte bulundu.

A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlı ekip, transfer için Leverkusen yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 2.5 milyon euro'luk yıllık maaşın ödeme detayları hakkında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Bayer Leverkusen ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nadiem Amiri'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçiren Nadiem Amiri, İtalyan temsilcisinde 13 maçta bir asist yaptı.

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