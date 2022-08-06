Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı sonrası Valerien Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, "Çözümler üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

İşte Valerien Ismael'in maç sonu açıklamaları...

"Zor bir maçtı. Sezonun ilk maçı. Duyguların karmaşık olduğu bir maçtı. İnişli, çıkışlı. Zaman zaman kontrol bizdeydi. Rakibin de kontrol ettiği anlar oldu. İkinci yarı daha iyiydik, oyunu domine ettik, fırsatlar bulduk. Takımımız çok iyi mantalite gösterdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum."

"Şu an da Josef de Souza sakat. Welinton sakat. Emirhan gitti biliyorsunuz. Bizim için sürpriz olduğunu söylemiştim. Çözümler üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

"Ben geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini veriyor. Hoca bir tarafta, futbolcular bir tarafta değil. Hepimiz aynı gemideyiz."