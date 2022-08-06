Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! "Zor bir galibiyet oldu"

Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! "Zor bir galibiyet oldu"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş sahasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u duraklama dakikalarında Ghezzal'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlıların yıldız stoperi Romain Saiss, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Taraftarın oluşturduğu atmosferi öven deneyimli savunma oyuncusu, zor bir galibiyet aldıklarını ve zamanla daha iyi olacaklarını ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 00:22
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçı sonrası Romain Saiss konuştu! "Zor bir galibiyet oldu"

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss, Yukatel Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAISS'IN SÖZLERİ:

"Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz."

"Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka! Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek heyecanlandırıyor."

DİĞER
En zeki 6 burç belli oldu! Astrolojiyle ilgilenenler dikkat
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıklandı!
Ghezzal Kartal'a hayat verdi!
Ve anlaşma tamam! Maxi Gomez F.Bahçe'ye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!"
Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..."
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Beşiktaş beni tatmin etmedi!" "Beşiktaş beni tatmin etmedi!" 00:30
Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." Ismael'den transfer sözleri! "En kısa zamanda..." 00:21
Romain Saiss: Zor bir galibiyet oldu Romain Saiss: Zor bir galibiyet oldu 00:16
PSG'den 5 gollü başlangıç! PSG'den 5 gollü başlangıç! 23:59
İşte Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon! İşte Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon! 23:48
Ghezzal Kartal'a hayat verdi! Ghezzal Kartal'a hayat verdi! 23:47
Daha Eski
Cenk Tosun'un golü VAR'a takıldı! İşte o anlar... Cenk Tosun'un golü VAR'a takıldı! İşte o anlar... 23:41
Ve anlaşma tamam! Maxi Gomez F.Bahçe'ye Ve anlaşma tamam! Maxi Gomez F.Bahçe'ye 23:11
18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde! 18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde! 22:52
"Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!" "Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!" 22:49
Çalımbay'dan flaş yorum! "Böyle oynarsak..." Çalımbay'dan flaş yorum! "Böyle oynarsak..." 22:38
Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti 21:56