BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Siyah beyazlılar son olarak Sofiane Feghouli'yi radarına almıştı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Siyah beyazlılar son olarak Sofiane Feghouli'yi radarına almıştı.
Haberde, Beşiktaş'ın yapısının kendisine çok uygun olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın başaralı orta saha oyuncusu için somut teklifini yaptığı ve iki taraf arasında müzakerelerin sürdüğü bildirildi.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeriyle bir araya geldiği ve futbolcunun senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların ise futbolcuya bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi.
Feghouli, 5 sezon boyunca 162 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.
Feghouli bu periyotta 34 gol katkısı sağladı.
1.77 boyundaki kanat oyuncusu, geçen sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı.
Feghouli, 29 karşılaşmada 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.
Feghouli kariyerinde, West Ham, Valencia, Almeria ve Grenoble takımlarında da forma giydi.
Feghouli, ülke milli takımında ise 76 müsabakada görev aldı.
Deneyimli oyuncu, 76 maçta 20 gol attı.