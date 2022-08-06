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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Yeni sezon öncesi özellikle hücum hattına önemli transferler yapan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hücum rotasyonuna bir takviye daha yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda Sofiane Feghouli'yi transfer listesinin ilk sırasına aldığı kaydedildi. Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Cezayirli yıldız için ülke basını da Beşiktaş'ı işaret etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Siyah beyazlılar son olarak Sofiane Feghouli'yi radarına almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

G.Saray ile ilişkisinin sona ermesinden bu yana herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan yıldız futbolcu için Cezayir sitesi dzfoot, "Feghouli yeni üssünü buldu" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Haberde, Beşiktaş'ın yapısının kendisine çok uygun olduğu yazılırken, Beşiktaş'ın başaralı orta saha oyuncusu için somut teklifini yaptığı ve iki taraf arasında müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeriyle bir araya geldiği ve futbolcunun senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Siyah-beyazlıların ise futbolcuya bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Feghouli, 5 sezon boyunca 162 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Feghouli bu periyotta 34 gol katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

1.77 boyundaki kanat oyuncusu, geçen sezon Galatasaray'da 29 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Feghouli, 29 karşılaşmada 4 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

Ayrıca 2 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sofiane Feghouli Beşiktaş yolunda! Yapılan teklif belli oldu

32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro.

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