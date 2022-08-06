Beşiktaş - Kayserispor maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü! İşte o anlar...

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu.



Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan ve bir golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Cenk Tosun, 90+3. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Kayserisporlu futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonrası hakemin faul düdüğünü geç çaldığını savunan tecrübeli hücum oyuncusu, serzenişlerde bulundu. Hakeme itirazlarının dozajı artınca ikinci sarıdan kırmızıyı görerek takımını 10 kişi bıraktı.



90+3. dakikada kırmızı kart gören golcü isim büyük üzüntü yaşadı.



İşte kırmızı kart öncesi yaşanan faul pozisyonu...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır