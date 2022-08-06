Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı başladı. Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıkları ile noktalayan Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Siyah beyazlılarda hedef lige kazanarak merhaba demek. Konuk Kayserispor ise yeni teknik direktörü Çağdaş Atan ile ilk maçında 3 puan almak istiyor.

Beşiktaş Kayserispor maçı öncesi ev sahbi ekibin 11'i belli oldu...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları maç sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.