Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Kayserispor maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 1. haftasında Kartal, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Welinton maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:08 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:08
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...

Süper Lig'in 1. haftasında heyecan devam ediyor. Sezonun açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelmişti. Haftanın 2. gününde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle müsabakanın muhtemel 11'i, hakemi, eksikler ve cezalılar araştırılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları maç sırasında ve sonrasında heberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mertens ve Torreira sonrası 1 bomba daha! Aslan'a yıldız golcü...
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...
Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı
Beşiktaşlı yıldıza teklif! Ayrılık...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20:19
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 20:19
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 20:14
Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı 20:11
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 20:11
Berlin derbisinde kazanan Union! Berlin derbisinde kazanan Union! 20:10
Daha Eski
Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri 20:01
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 19:58
Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı 19:53
G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! 19:31
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... 19:24
Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! 19:09