Beşiktaş Kayserispor maçı canlı | Beşiktaş Kayserispor canlı izle | BJK maçı canlı

Süper Lig'de ilk hafta heyecanı başladı. Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıkları ile noktalayan Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Siyah beyazlılarda hedef lige kazanarak merhaba demek. Konuk Kayserispor ise yeni teknik direktörü Çağdaş Atan ile ilk maçında 3 puan almak istiyor.

Beşiktaş Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah, Thiam, Gavranovic

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başladı. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamıyor.