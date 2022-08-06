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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sahne sırası Kartal'da! İşte Ismael'in Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş, bu akşam 21.45’te Vodafone Park’ta yeni sezona merhaba diyecek. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Kara Kartal’ta hedef taraftarının önünde zorlu maratona 3 puanla start vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçı öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sahne sırası Kartal'da! İşte Ismael'in Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında bu akşam Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-23'e şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, taraftarının önündeki ilk karşılaşmayı kazanarak hem tribünleri hem camiasını mutlu etmeyi hedefliyor. Zorlu bir maratona evindeki maç ile başlayacak olan Kara Kartallar, Kayserispor'u mağlup ederek sezona üç puanla 'merhaba' demenin peşinde. Hazırlık döneminde aldığı sonuçlar eleştirilse de Valerıen Ismael, ideal 11'ini oluşturma yönünde önemli sinyaller verdi.

EN GÜÇLÜ YANI HÜCUM HATTI
Zengin bir hücum hattına sahip olan Fransız teknik adam, Kayserispor maçında birbirine her geçen gün daha da alışan 3'lüyü bozmayı düşünmüyor. 4-3-3 dizilişini düşünen Ismael, sol tarafta Ghezzal'i oynatmayı planlarken, sağ tarafta Muleka olacak. Forvette ise Weghorst forma giyecek. Antrenmanların ve hazırlık maçlarının çalışkan ismi Cenk Tosun ise bu maçta da yedek kulübesinde olacak. Fransız teknik adam, fiziksel olarak henüz istediği görmediği milli golcüyü hamle oyuncusu olarak kullanacak. Bu fikirlerini Cenk'le paylaşan Ismael, maçın gidişatına göre Weghorst-Cenk'ten oluşan çift forvete de dönebilir.

YENİLER 'İLK KEZ' SAHADA
Beşiktaş'ta yeni transferler, bu akşamki Kayserispor karşılaşmasıyla beraber ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacaklar. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

ATIBA-JOSEF-WELINTON YOK
Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak. Beşiktaş'ta orta sahada alternatif çok olsa da, savunma bölgesindeki sıkıntı halen devam ediyor.

SAMBACI ERKEN START ALDI
Beşiktaşlı Josef de Souza, beklenenden daha erken sürede yeşil sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı büyük destek görüyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef'i ameliyat sonrası yalnız bırakmamış ve hastanede ziyaret etmişti. Valerien Ismael de, orta saha oyuncularıyla yaptığı görüşmelere oynayamayacak durumda olmasına karşın Josef'i de dahil etti.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam

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