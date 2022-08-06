Haberler Beşiktaş 23 bin 700 kombine

23 bin 700 kombine

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor'u konuk edecek. Şu ana kadar toplamda 23 bin 700 kombinenin satıldığı öğrenilirken, Vodafone Park'ta oynanacak olan Kayserispor karşılaşması için dün itibarıyla 8 bin 500 biletin satıldığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
23 bin 700 kombine
Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk karşılaşmasında Kayserispor'u konuk edecek. Şu ana kadar toplamda 23 bin 700 kombinenin satıldığı öğrenilirken, Vodafone Park'ta oynanacak olan Kayserispor karşılaşması için dün itibarıyla 8 bin 500 biletin satıldığı ifade edildi. Maç saatine kadar kalan tüm biletlerin tükenmesi ve yeni sezonun açılış maçında taraftarların stadı tamamen doldurması bekleniyor.
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