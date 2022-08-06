Beşiktaş,bu akşam Vodafone Park'ta 21.45'te oynanacak maçta Kayserispor ile yeni sezona merhaba demeye hazırlanırken, teknik direktör Valerien İsmael ve ekibi futbolcularla yaptıkları görüşmede 20 dakika kuralı üzerinde duruyor. Siyah-beyazlılar özellikle iç sahadaki karşılaşmaların ilk 20 dakikasında rakibe büyük baskı uygulayarak golü erken bulmanın hesaplarını yapıyor. İsmael, futbolcularına, taraftarları önünde golü erken bulmanın kalan bölümde büyük rahatlama ve isteklerini sahaya yansıtma şansı vereceğini vurguluyor. Fransız hocanın, "Galibiyetle yapılacak olan bir başlangıç hepimize büyük moral-motivasyon olacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Evimizde oynamanın avantajını kesinlikle olumlu yönde kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.