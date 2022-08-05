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Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den Beşiktaş'a tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un forvet oyuncusu Philippe Keny'nin iptal olan transferi hakkında kulüp başkanı Onur Göçmez, Beşiktaş'a tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 20:58
Bandırmaspor Başkanı Göçmez'den Beşiktaş'a tepki

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basına yapmış olduğu açıklama "Bandırmaspor'un başkanı, önce kendine dönüp bir bakacak. O da bir kongre üyesi. N'Koudou giderse, Keny'yi alabiliriz dedik. Bandırmaspor Başkanı işine baksın. Keny çok kıymetliyse başkasına satsın. Bulabilse zaten beklemez" demişti.

Bu açıklamaların ardından Bandırmaspor Başkanı Göçmez, Çebi'ye cevap vererek, "Bize resmi teklif yapıldı, kabul ettik. 5 gün sonra transferin iptal olduğunu sosyal medya okuduk. Futbolcu dahil kimsenin bu durumdan haberi yoktu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basına yapmış olduğu açıklama üslup tarz ve yaklaşım Beşiktaş camiasını bağlar ve Beşiktaş camiasının kendi içerisinde bunu tartışması lazım. Bandırmapspor'u ve futbolcumuz Keny'nin sanki bir kulübe satılma, Keny'nin de itibarsızlaştırma ve kalitesiz bir topçu algısı oluşturulmuş kamuoyuna. Beşiktaş Başkanı'nın yapmış olduğu bu açıklama sonunda tarih şunu yazacaktır; Beşiktaş Başkanı, Bandırmaspor'a yapılan bu tarz ve üsluptan ötürü özür borçlu olarak yazacaktır. Bu konu bizim için burada kapanmıştır" dedi.

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