"3 takviye olacak"

Takımdaki havanın çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Çebi şöyle devam etti: "Takımda kenetlenme, dostluk ve arkadaşlar, şampiyon olduğumuz sezondan daha da yukarıda diyebilirim. Şampiyon olmanın birinci kuralı çok çalışmak, ekibin maaşını zamanında ödemek ama dostluk havasının yaşanması lazım. Şampiyon olduğumuz sezona göre daha çok görüyorum bunu. Kerem Atakan konusunda da 4.5 milyon Euro'nun 4'te 1'i bile talep edilmedi bize. Görüşmelerimiz sürüyor."
TELEFONLARI AÇMADILAR
Emirhan İlkhan'ın takımda kalması için uğraştım ama bizi sadece menajeriyle muhatap etti. Zamanında çıkış maddesini koymasaydık menajeri bizimle sözleşme uzatmayacaktı. Emirhan'ın menajeri, Hasic ve Ljajic'in de menajeri. Basketboldaki bazı oyuncularımızın menajeri de ortağı. Ne yazık ki geldiğimden beri pek keyifli çalışamıyorum. Emirhan'ın ailesiyle görüşmek istedik, telefonları bile açmadılar
BANDIRMA BAŞKANI AYIP ETTİ
Keny konusunda prensipte anlaştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Bandırma başkanı yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı "N'Koudou'nun gitme durumu var, giderse Keny'yi alabiliriz" dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor.
MEYVELERİ TOPLUYORUZ
Can Bozdoğan için 1.2 milyon euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş'a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç'ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur.
İSMAEL'I BEĞENIYORUM
Valerien Ismael bizim hocamız ve kendisini beğeniyorum, başarılı olacağına inanıyorum. Hazırlık maçlarında birçok takımın kaybettiği sonuçlar var. Rakiplerimizin sonuçları eleştirilmezken, hocamızın sistemini eleştirmek, kötü niyetli emelleri olan kişilerin stratejisi. Hocanın taktiğini herkes tartışabilir. Ama ağır eleştiri yapmak ve bunu hazırlık maçlarının sonuçlarına dayandırmayı doğru bulmuyorum. Burada maç kazanma odaklı bir durum yok. Amaç topçuyu görmek.
8+3 KURALI ÇOK FAYDALI OLMADI
Yabancı sayısında 8+3 konusunun çok faydası olmadığını görüyoruz. Türk oyuncuların uçuk-kaçık fiyatlar istediğini, kulüplerin de fazla fiyat talep ettiğini görüyoruz. Nasıl olsa 3 yer garanti diyor futbolcular ve o kadar rahata alıştılar ki, kendi kariyerlerini bitirecekler. Yerli oyuncuya önem verelim ama bu durum altyapıyla beraber yürütülecek bir operasyon. Herhalde altyapıya Avrupa haritası çizmemiz gerekiyor.
HAKEM TEPKİMİZ 'ÇOK SERT' OLACAK
Hakemlerle ilgili bundan sonra tepkimiz sert olacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Toparlanın dedik. Biz 'Bunlara düdük vermeyin' dedik. Bu saatten sonra söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur! Umarım her şey yolunda gider. Geçen sene mesaimin yarısını TFF ve hakemlerle harcadım. Ama maç başı ve maç sonlarında konuşacağız herhalde. Yabancı hakem gelebilir. Rekabet olur. Herkes iyiyi tercih eder. Yabancı hakem yerliden iyiyse tercih ondan yana olabilir. Atama usulü farklılaşacak. Birileri birilerini zarar versin diye maça tayin etmiyor, bu da hafifletici neden.
ERSİN İÇİN 30 MİLYON EURO MU İSTEYEYİM!
Genç kalecimiz Ersin'le ilgili talepler var ama 30 milyon euro istersek işimiz zor. Ersin'in durumu netleştikten sonra Utku'nun da durumu netleşecektir. Serdar Saatçı'nın yaşadığı bir disiplin sorunu oldu. Bu çocuğumuz da gitmek istiyor. 'Burada oturacaksın' mı diyeceğiz. Bunlar bizim çocuklarımız. Her genç oyuncumuzun Avrupa hayali var ve bunlar da benim evlatlarım, ne yapayım.
N'KOUDOU VE BOYD GİDEBİLİR
Kadromuzu korumak ve güçlendirmek istiyoruz elbette. Ama N'Koudou ve Boyd gidebilir. Gitsinler istemiyoruz ama giderlerse de iyi olur, şartlara bağlı. Orta sahada bir açık kapatmak istiyoruz. Kanat konusu, Boyd ve N'Koudou'nun tavırlarına bağlı olacak
KAL DEDİK, 'HAYIR' DEDİ
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından altyapından yetişen Emirhan İlkhan da Avrupa'nın yolunu tuttu. 18 yaşındaki futbolcu Torino'ya transfer oldu. İtalyan ekibi, bu transfer için Emirhan'ın serbest kalma bedeli olan 4.5 milyon euro'yu Beşiktaş'a ödeyecek. 5 yıllık sözleşme için bugün İtalya'ya gidecek Emirhan senelik 900 bin euro alacak.