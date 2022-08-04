Seriyle başlasın!

Tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Hazırlık maçlarında istediğimiz sonuçları alamamış olabiliriz. Bunun bir önemi yok. Biz kendimizi lige en iyi şekilde hazırlamak için güçlü rakiplerle oynadık ve durumumuzu biliyoruz. Şimdi ise ilk haftadan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara başlayacağız. İlk maçımız evimizde, taraftarımızın önünde Kayserispor ile. Sezona iyi bir başlangıç yapmak, hepimize büyük moral motivasyon olacaktır. Bu nedene taraftarlarımız da desteğiyle Kayserispor'u mağlup edelim ve galibiyet serimizin ilk üç puanını alalım. Ben ve ekibim, hepinize çok güveniyoruz."
DÖRTLÜ SİSTEMLE OYNATACAK
Beşiktaş teknik direktörü Valerıen Ismael üçlü sisteme yönelik eleştirilerin ardından karar değiştirmiş ve dörtlü savunma dizilişine geçmişti. Beşiktaş, Sampdoria ile oynanan hazırlık maçına 4-3-3 gibi bir dizilişle çıkmıştı. Fransız teknik adamın, Süper Lig ilk haftasında oynanacak Kayserispor maçına da; sezonun büyük bölümünde taktik gereği olmadıkça 4'lü sistemle sahaya çıkması bekleniyor. Yönetimden bu yönde takviyeler isteyen 48 yaşındaki çalıştırıcı Kayserispor maçında aynı dizilişi tercih etmeyi planl