Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kerem Atakan Kesgin transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan Çebi, birçok konu hakkında önemli ifadeler kullanırken, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

Çebi, son dönemde adı Beşiktaş'la sıkça anılan Kerem Atakan Kesgin'le ilgilendiklerini doğruladı.

Kerem'in transferi için Sivasspor'la görüştüklerini belirten Çebi şu ifadeleri kullandı:

Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon euro fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hocamız 1-2 tane takviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 yılında Tokat Turhal'da doğmuştur. Orta saha mevkiinde oynayan 1.76 metre boyundaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Futbola 2011'de Turhal Gençlerbirliği'nde başladı. Eski Bucasporlu futbolcu Hüseyin Nazlı vasıtasıyla 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer oldu. 4 Nisan 2017 tarihinde altyapısından yetiştiği Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. 31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe'ye transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2015'te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi. Türkiye U-17 millî takımıyla 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadı. Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.