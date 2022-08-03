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Yeni sponsor Honda

Beşiktaş, Honda ile 3 senelik sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Çebi, “Belki bir Japon oyuncu alabiliriz” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Yeni sponsor Honda

Beşiktaş ile Honda arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Ümraniye'de gerçekleştirilen ve siyah-beyazlı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin katıldığı törende konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Japonlar sanayide oldukça başarılı olan bir millet, bunu tüm dünya biliyor ve Honda markası da Japonlar için önemli bir marka. Bu iş birliğinin aynı şekilde, aynı zamanda Japonlarla bir bağ oluşturmasını da temenni ediyorum. Futbol dünyasında da 'neden olmasın' diyelim" dedi. 3 senelik anlaşma yapılan Honda'nın Japonya'dan Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'den Japonya'ya giden futbolculara aracılık yapabileceğini söyleyen Başkan Çebi, "Belki bir Japon oyuncumuz olur" ifadelerini kullandı.

İLK ARABAM HONDA'YDI


Başkan Çebi, 18 yaşında ilk arabasının Honda olduğunu belirterek, "50 sene oldu. Böyle bir ortamda bunu da anımsamak beni duygusallaştırdı. Biz çok mutluysak Honda'nın da bizden mutlu olacağından şüphem yok. Sponsor olarak verdikleri araçlarla ticaret yapabilirlerdi ama tercihlerini bizden yana kullandılar, ne de olsa Japonlar akıllıdır" dedi.


ARABALARI HEDİYE EDİN
Beşiktaş Başkanı Çebi, Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ve Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer'in yaptığı konuşmaların ardından "Eli çok sıkıymış, biraz daha açık olsa iyi olurdu. Biraz eliniz açık olsun patron. Futbol alemi böyledir. Şampiyon olursak arabaları hediye edin, bize kamp yaptırın ve futbolcu falan alın, iyi olur" diye katıldı.

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