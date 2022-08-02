BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta hedef şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak.
Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlılar yeni sistemine geçiş yapıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta hedef şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak.
Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlılar yeni sistemine geçiş yapıyor.
Yeni sistemindeki kilit oyuncular için listesini yönetime sunan Fransız çalıştırıcı o isme işaret etti.
Sol bek, kanat, stoper derken orta sahaya da takviye düşünen siyah beyazlılarda flaş bir gündeme geldi.
Hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş'ta Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas için sürpriz bir hamle yapıldı.
Beşiktaş yönetimi, Yunan on numara için sarı lacivertli idarecilerle masaya oturdu ve teklifte bulundu.
28 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'luk satın alma önerisi yapan Beşiktaşlı yetkililer, masaya bir de alternatif seçenek koydular..
O da takas formülü oldu.
Bu transfer için için kalecisi Mert Günok takas olarak önerildi.
Altay Bayındır'ın arkasında yedek kaleci arayan Fenerbahçe'ye 33 yaşındaki file bekçisi ve 2 milyon euro teklif edildi.
İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği, Pelkas'ın her an Beşiktaş'a transfer olabileceği dile getirildi.
Yunan futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 33 karşılaşmada 1267 dakika süre aldı ve 5 gol üretti.
Pelkas'a Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçiliyor.
Pelkas daha önce Vitoria Setubal, PAOK, Apollon takımlarında görev almıştı.