Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Beşiktaş haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ı radarına alan Beşiktaş oyuncuya teklifini iletti. İşte transferin detayları... (BJK HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Beşiktaş'ta hedef şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlılar yeni sistemine geçiş yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Yeni sistemindeki kilit oyuncular için listesini yönetime sunan Fransız çalıştırıcı o isme işaret etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Sol bek, kanat, stoper derken orta sahaya da takviye düşünen siyah beyazlılarda flaş bir gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş'ta Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas için sürpriz bir hamle yapıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Beşiktaş yönetimi, Yunan on numara için sarı lacivertli idarecilerle masaya oturdu ve teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

28 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmeyen Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'luk satın alma önerisi yapan Beşiktaşlı yetkililer, masaya bir de alternatif seçenek koydular..

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

O da takas formülü oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Bu transfer için için kalecisi Mert Günok takas olarak önerildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Altay Bayındır'ın arkasında yedek kaleci arayan Fenerbahçe'ye 33 yaşındaki file bekçisi ve 2 milyon euro teklif edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği, Pelkas'ın her an Beşiktaş'a transfer olabileceği dile getirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Yunan futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 33 karşılaşmada 1267 dakika süre aldı ve 5 gol üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Pelkas'a Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Dimitris Pelkas hamlesi!

Pelkas daha önce Vitoria Setubal, PAOK, Apollon takımlarında görev almıştı.

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