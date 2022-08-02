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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Beşiktaş son dakika haberleri... Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken takımdan ayrılan isimlerin yerlerini doldurmayı hedefliyor. Son olarak Rıdvan Rangers'a Emirhan'da İtalya yolcusu olmasıyla birlikte Beşiktaş'ta yerli harekatı gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i radarına aldı. (BJK HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Genç oyuncusunu İtalya'ya gönderen Beşiktaş'ta yerli harekatı başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Siyah beyazlı takımda genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın Torino ile anlaşmasının ardından yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Kartal, gözüne Kerem Atakan Kesgin'i kestirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha için kırmızı beyazlılarla temasa geçen siyah beyazlılar, 1 yıl sonra sözleşmesi sona erecek olan Kerem Atakan'ı cüzi bir bedelle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Gelen haberlere göre oyuncunun da Beşiktaş'a gelmek istediği ve Sivasspor yönetimine "Transferim için lütfen yardımcı olun" dediği gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Beşiktaş yönetiminin sezon başlayana kadar birkaç gün içinde bu transeferi de sonuca bağlamak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Yeni sezon yurt dışı hazırlıklarını Avusturya ve İspanya'da tamamlayan Beşiktaş transfer için çalışmlarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Anadolu ekibine teklif yapıldı. Yiğidoların cevabı bekleniyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 yılında Tokat, Turhal'da doğmuştur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Orta saha mevkiinde oynayan 1.76 metre boyundaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

2015'te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.

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