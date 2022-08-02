BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta yeni hedef Kerem Atakan Kesgin!

Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.
İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.
Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.
İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.
Siyah beyazlı takımda genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın Torino ile anlaşmasının ardından yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Kartal, gözüne Kerem Atakan Kesgin'i kestirdi.
Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha için kırmızı beyazlılarla temasa geçen siyah beyazlılar, 1 yıl sonra sözleşmesi sona erecek olan Kerem Atakan'ı cüzi bir bedelle transfer etmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş yönetiminin sezon başlayana kadar birkaç gün içinde bu transeferi de sonuca bağlamak istediği kaydedildi.
Yeni sezon yurt dışı hazırlıklarını Avusturya ve İspanya'da tamamlayan Beşiktaş transfer için çalışmlarını sürdürüyor.
Anadolu ekibine teklif yapıldı. Yiğidoların cevabı bekleniyor...
Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.
Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı.
KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, 5 Kasım 2000 yılında Tokat, Turhal'da doğmuştur.
Orta saha mevkiinde oynayan 1.76 metre boyundaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.
2015'te başlayan millî takım kariyerinde Türkiye U-15, Türkiye U-16, Türkiye U-17 millî takımlarında forma giydi.
Halen Türkiye U-19 millî takımında forma giymektedir.