Kayserispor’a sistem 4-3-3

Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana üçlü savunma oynatan Valerien Ismael, bu düşüncesinden Sampdoria maçıyla birlikte vazgeçti. Kamp döneminin tamamında 3-4-1-2 sistemi üzerine yoğunlaşan Fransız çalıştırıcının Kayserispor ile oynanacak maçta da 4-3-3 sistemini kullanacağı öğrenildi.

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Sampdoria maçı sonrası lig hazırlıklarına devam eden siyah beyazlı takım, dünü izinli geçirdi. Teknik direktör İsmael, oyunculara dinlenme süresi tanıdı. 1 günlük arada beslenmelerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Beşiktaşlı futbolcular bugün tesislerde topbaşı yaparak Kayserispor karşılaşması hazırlıklarına devam edecek.