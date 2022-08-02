BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta Emirhan'ın geleceği merak konusu...
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta Emirhan'ın geleceği merak konusu...
Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta merak edilen soruları cevapladı.
Siyah beyazlılar'da Ceyhun Kazancı, genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen ve ismi son günlerde Torino ile anılan Emirhan İlkhan için İtalyan ekibinin serbest kalma bedelini henüz ödemediğini ifade etti.
Ceyhun Kazancı Sivasspor'un genç yıldızı oyuncusu Kerem Atakan Kesgin hakkında açıklamalarda bulundu...
8 numarada görev yapabilecek 2 ismi kadroya katmak istediklerini belirten Kazancı, Sivasspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile ilgilendiklerini söyledi.
Kazancı, Sivasspor ve genç oyuncuyla görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun geleceğine de değinen Kazancı, Kamerunlu oyuncunun geleceği hakkında konuştu...
Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun yeni sezonda takımda kalacağını belirten Ceyhun Kazancı, bununla birlikte daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Keny'nin transferinin askıya alındığını söyledi.
Kazancı, daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Young Boys'un İsviçreli oyuncusu Christian Fassnacht'ın ise gündemde olmadığını belirtti.
Sportif Direktör Kazancı, Valerien Ismael ile Avusturya kampındaki hazırlık karşılaşmasında problem yaşayan Serdar Saatçı'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Avusturya kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, Valerien Ismael'in genç stoperin performansından memnun olmadığını, onun için de şu an takımla birlikte antrenmanlarda yer almadığını belirtti.
Kazancı ayrıca, Serdar Saatçı ile henüz yeni sözleşme imzalanmadığını sözlerine ekledi.