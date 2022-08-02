Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda Emirhan İlkhan transferi hala netlik kazanmadı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Emirhan İlkhan transferinde merak edilenleri cevapladı. Kazancı, Sivasspor forması giyen Kerem Atakan Kesgin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 18:55
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Beşiktaş'ta Emirhan'ın geleceği merak konusu...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun geleceğine de değinen Kazancı, Kamerunlu oyuncunun geleceği hakkında konuştu...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'nun yeni sezonda takımda kalacağını belirten Ceyhun Kazancı, bununla birlikte daha önce gündeme gelen Bandırmasporlu Keny'nin transferinin askıya alındığını söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Kazancı, daha önce ismi Beşiktaş ile anılan Young Boys'un İsviçreli oyuncusu Christian Fassnacht'ın ise gündemde olmadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Sportif Direktör Kazancı, Valerien Ismael ile Avusturya kampındaki hazırlık karşılaşmasında problem yaşayan Serdar Saatçı'nın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Avusturya kampında kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın durumuyla ilgili de konuşan Kazancı, Valerien Ismael'in genç stoperin performansından memnun olmadığını, onun için de şu an takımla birlikte antrenmanlarda yer almadığını belirtti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ceyhun Kazancı Emirhan İlkhan ve Kerem Atakan Kesgin hakkında konuştu

Kazancı ayrıca, Serdar Saatçı ile henüz yeni sözleşme imzalanmadığını sözlerine ekledi.

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