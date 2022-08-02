BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan İlkhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Beşiktaş yönetimi, özkaynak sisteminde yer alan ve A takıma yükselen yetenekli gençleri kaybetmemek için harekete geçti.
18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Torino ile anlaşmasının şokunu yaşayan siyah-beyazlıların, yetenekli altyapı oyuncularını ileride gerçek değerlerini bulduğunda satabilmek için özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; kulüp, iyi ilişki içinde olduğu bazı menajerlik şirketleriyle genç oyuncular için özel bir anlaşma yapacak.