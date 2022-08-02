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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan İlkhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Beşiktaş yönetimi, son olarak genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın serbest kalma maddesini kullanarak Torino ile anlaşması üzerine flaş bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, A takıma yükselen yetenekli gençleri kaybetmemek için menajerlik şirketleriyle özel bir anlaşma yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 09:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Beşiktaş yönetimi, özkaynak sisteminde yer alan ve A takıma yükselen yetenekli gençleri kaybetmemek için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

18 yaşındaki yıldız adayı Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Torino ile anlaşmasının şokunu yaşayan siyah-beyazlıların, yetenekli altyapı oyuncularını ileride gerçek değerlerini bulduğunda satabilmek için özel bir hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Milliyet'in haberine göre; kulüp, iyi ilişki içinde olduğu bazı menajerlik şirketleriyle genç oyuncular için özel bir anlaşma yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Kabul eden altyapı oyuncularının menajerliğini bu şirketler üstlenecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Siyah-beyazlılar, Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ve genç stoper Serdar Saatçı'nın yeni sözleşme imzalamamalarının yanı sıra Emirhan İlkhan'ın Torino ile anlaşmasında menajerlerin ciddi payı bulunduğunu düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Beşiktaş yönetimi ileride yaşanabilecek benzer sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Yönetim, özkaynak sistemindeki oyuncuların belirlenen menajerler veya şirketlerle çalışmalarını istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Bu uygulamanın Avrupa'da örneklerinin bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Özellikle altyapısı güçlü bazı kulüplerin genç yetenekleri kaybetmemek için belirli menajerler ve şirketlerle çalıştığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Söz konusu sistemin önemli ölçüde başarı sağladığı da kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Beşiktaş'ın özkaynak oyuncuları için kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Emirhan alarmı! Yönetimden flaş hamle

Bu arada Valerien Ismael'in önümüzdeki dönemde Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün gibi altyapı oyuncularına daha fazla forma vereceği öğrenildi.

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