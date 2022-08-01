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Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların 18 yaşındaki genç yeteneği Emirhan İlkhan, Serie A temsilcisi Torino'ya imza atmak üzere. Bununla beraber Emirhan İlkhan'ın Torino transferinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Menajerler, genç futbolcuyu Avrupa'ya bedelsiz göndermenin planlarını yaparken Emirhan, kendisini yetiştiren ve büyüten takım Beşiktaş'ın çıkarlarını ön planda tuttu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:36
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Beşiktaş'ta özkaynak sisteminin en son ve en değerli ürünü olan Emirhan İlkhan'ın Torino anlaşması herkesi şoke etti.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Siyah-beyazlı taraftarlar adeta isyan bayrağı açarken, Teknik Direktör Valerien Ismael de Sampdoria maçından sonra yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

TORINO ÖDEMEYİ YAPIYOR
Kartal'da tüm gözler Torino'ya çevrildi. Emirhan İlkhan'la 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağladıktan sonra Beşiktaş'a teklifte bulunan İtalyan kulübünün bugün 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini peşin ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna katması bekleniyor.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Siyah-beyazlılar, Emirhan'ı takımda kalması için ikna etmeye çalışsa da Torino'nun parayı yatırması halinde transfer tamamlanacak.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Torino'nun Emirhan'a yıllık net 600 bin euro ücret ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Genç oyuncunun Beşiktaş'taki kazancı haziran ayında yıllık 200 bin euroya yükseltilmişti.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

İtalyan kulübü önümüzdeki dönemde Emirhan'ı satması halinde bonservis gelirinin yüzde 15'ini Beşiktaş'a ödeyecek.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

BEŞİKTAŞ KAZANSIN DİYE...
Emirhan'ın yurt dışına transferinin menajerler tarafından uzun süredir planlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Buna göre Türk ve yabancı menajerler, Ocak 2023'te veya sezon sonunda yıldız futbolcunun yurt dışında önemli bir kulübe resmi imza atmasının hesaplarını yapıyordu.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Milliyet'in haberine göre menajerler, Emirhan'ı altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan bedelsiz koparmak isterken, genç oyuncunun bu plana karşı çıktığı belirlendi.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Cenk Tosun ve Rıdvan Yılmaz gibi Beşiktaş'a ciddi bir bonservis kazandırmanın hayallerini kuran Emirhan İlkhan, 17 Haziran'da attığı imzayla Haziran 2023'te bitecek sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Bu imzayı atarken yurt dışından iyi bir teklif gelmesi halinde kendisine anlayış gösterilmesini isteyen 18 yaşındaki futbolcu yeni sözleşmede 4.5 milyon euroluk çıkış maddesi olmasını istedi.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Emirhan ve menajerlerinin talebini kabul eden siyah-beyazlı yönetim sonraki olası satıştan yüzde 15 pay maddesini de yeni kontrata yazdırdı.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

Emirhan İlkhan yeni sözleşme imzalamayı kabul etmeseydi en geç sezon sonu Beşiktaş'tan bedelsiz ayrılabilecekti.

Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'ın Torino transferindeki detay ortaya çıktı! O madde...

18 yaşındaki Emirhan İlkhan, kariyeri boyunda 47 resmi müsabakaya çıkarken 15 gol 5 asist üretmişti.

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