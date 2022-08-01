Beşiktaş Emirhan İlkhan yerine Kerem Atakan Kesgin'i transfer edecek!

Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ı Torino'ya göndermeye hazırlanıyor.
İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.
EMİRHAN YERİNE O GELECEK
Öte yandan Beşiktaş, Emirhan İlkhan yerine transfer etmek istediği ismi buldu.
A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.
Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.
Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı.