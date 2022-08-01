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Beşiktaş Emirhan İlkhan yerine Kerem Atakan Kesgin'i transfer edecek!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Emirhan İlkhanTorino'ya göndermeye hazırlanırken, yerini dolduracağı ismi buldu. Beşiktaş, Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:07 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:18
Beşiktaş Emirhan İlkhan yerine Kerem Atakan Kesgin'i transfer edecek!

Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhanTorino'ya göndermeye hazırlanıyor.

İtalyan ekibi, Emirhan için belirlenen satın almaya opsiyonunu vereceğini Beşiktaş'a iletti.

EMİRHAN YERİNE O GELECEK
Öte yandan Beşiktaş, Emirhan İlkhan yerine transfer etmek istediği ismi buldu.

A Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, Sivasspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i gündemine aldı.

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.

Genç oyuncu, kariyerine Bucaspor altyapısında başlamış ve daha sonra Göztepe, Sivasspor'da oynamıştı.

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