Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Kimse bu neyin nesi? Demesin"

YARI ÜCRET VERDİK YİNE BULAMADILAR

Dikkat çekmek isterim ki, bu bahsi geçen ve giden eski futbolcular şu anda takım bulamadıkları gibi sözleşmeleri bizde devam ederken bile istemeyerek de olsa ücretlerinin yarısını hatta 3'te 1'inin verilmesi durumunda farkı ödemeyi kabul etmemize rağmen hiçbiri kendilerine kulüp bulup gidememişlerdir. Tüm Beşiktaş camiasının bu sözlere çok dikkat edip ne demek istediğimi anlayacaklarını umuyorum. Bu adamları isteyen oldu da mı vermedik? Böyle bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum.