Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Kimse bu neyin nesi? Demesin"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi transferde çok dikkatli davrandıklarını belirtirken bunun en önemli sebebinin daha önce alınan oyunculardan güçlükle kurtulmak olduğunu söyledi. Sessizliğini Hürriyet için bozan Çebi siyah beyazlı kulüpte ekonomik ve sportif devrimler yapmaya çalıştıklarını ifade ederken alt yapıdan, transfere, teknik direktörden TFF ve hakemlere kadar tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. İşte Çebi'nin Hürriyet'e yaptığı o açıklamalar...
TAKIMA KATKI DA VERMEDİLER
"Transferlerde çok dikkatli davranıyoruz. Daha önce yapılmış olan malum transferlerden neredeyse 14'ünden 4-5 yıl sonra kurtulmak söz konusu oldu. Kamuoyunca malum olmak üzere bu futbolcuların şu anda bile Beşiktaş'tan aldıkları ücretin yarısını alamadıklarını ve kendilerine kulüp bulamadıklarını üzüntüyle görüyoruz. O dönemlerde yapılan transferler hem takıma katkı vermediği gibi Beşiktaş'ın belki de borcunun 3'te birine sebebiyet vermişlerdir.
YARI ÜCRET VERDİK YİNE BULAMADILAR
Dikkat çekmek isterim ki, bu bahsi geçen ve giden eski futbolcular şu anda takım bulamadıkları gibi sözleşmeleri bizde devam ederken bile istemeyerek de olsa ücretlerinin yarısını hatta 3'te 1'inin verilmesi durumunda farkı ödemeyi kabul etmemize rağmen hiçbiri kendilerine kulüp bulup gidememişlerdir. Tüm Beşiktaş camiasının bu sözlere çok dikkat edip ne demek istediğimi anlayacaklarını umuyorum. Bu adamları isteyen oldu da mı vermedik? Böyle bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum.