Orta şekerli

Avusturya ve İspanya kampları sonrası sezon öncesi son çalışmalarını İstanbul'da yapan ve son ciddi sınavını İtalyan ekibi Sampdoria'ya karşı veren Beşiktaş rakibiyle berabere kaldı: 1-1. Vodafone Park'ta taraftar desteğini de alarak oyuna başlayan siyah- beyazlı takım, mücadele boyunca daha atak bir oyun sergiledi ancak sonuca ulaşamadı. İlk gol 37. dakikada misafir ekipten geldi, Sabiri orta sahadan golü attı.

5 GOL KAYDETTİ, 7 GOL YEDİ

Şok etkisi yaratan bu gol sonrası ikinci devrede ataklarını biraz daha sıklaştıran Kara Kartallar, 65. dakikada yeni transferlerden Wout Weghorst'un sayısıyla skoru eşitledi. Ayrıca Hollandalı oyuncu siyah-beyazlı forma ile ilk golünü kaydetti. Beşiktaş, sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 5 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde ise 7 gol gördü, orta halli performans sergiledi.