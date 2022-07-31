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Orta şekerli

Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi son ciddi sınavında baskın oynadı ancak sonuca ulaşamadı. Beşiktaş, Weghorst ile beraberliği kurtardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Orta şekerli

Avusturya ve İspanya kampları sonrası sezon öncesi son çalışmalarını İstanbul'da yapan ve son ciddi sınavını İtalyan ekibi Sampdoria'ya karşı veren Beşiktaş rakibiyle berabere kaldı: 1-1. Vodafone Park'ta taraftar desteğini de alarak oyuna başlayan siyah- beyazlı takım, mücadele boyunca daha atak bir oyun sergiledi ancak sonuca ulaşamadı. İlk gol 37. dakikada misafir ekipten geldi, Sabiri orta sahadan golü attı.

5 GOL KAYDETTİ, 7 GOL YEDİ
Şok etkisi yaratan bu gol sonrası ikinci devrede ataklarını biraz daha sıklaştıran Kara Kartallar, 65. dakikada yeni transferlerden Wout Weghorst'un sayısıyla skoru eşitledi. Ayrıca Hollandalı oyuncu siyah-beyazlı forma ile ilk golünü kaydetti. Beşiktaş, sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 5 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde ise 7 gol gördü, orta halli performans sergiledi.

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