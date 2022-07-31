Emirhan bilmecesi

Torino'nun Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip oyuncuyu transfer edeceği haberleri sonrası Beşiktaş taraftarı, rakamın düşük tutulması nedeniyle yönetimi topa tuturken, siyah-beyazlı kulüpten genç oyuncu için açıklama geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Emirhan'ı takımda kalması için ikna etmeye çalıştığı belirtilen bildiride "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir. Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir" denildi. Öte yandan Torino'nun 4.5 milyon euro'yu iki taksitte ödemeyi teklif ettiği, Beşiktaş'ın ise bunu kabul etmediği bildirildi. Torino'nun da bunun üzerine tek seferde ödeme yapmayı kararlaştığı kaydedildi.

GİDERSEM EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Emirhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi: "Kulübümle sözleşmeme imza atarken, yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur olmaz, bilemiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edeceğim."