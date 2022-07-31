‘Daha iyi olmamız gerekiyor’

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, Sampdoria maçı sonrası, "Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik ancak son vuruşlarda istediklerimizi yapamadık" dedi. Zamanla daha üretken ve skorer olacaklarının altını çizen Fransız çalıştırıcı, "Oyuncuların mücadelesinden memnunum ama bu yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Daha iyi olmak zorundayız" şeklinde konuştu.
Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, Sampdoria maçı sonrası, "Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik ancak son vuruşlarda istediklerimizi yapamadık" dedi. Zamanla daha üretken ve skorer olacaklarının altını çizen Fransız çalıştırıcı, "Oyuncuların mücadelesinden memnunum ama bu yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Daha iyi olmak zorundayız" şeklinde konuştu.