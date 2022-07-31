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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah-beyazlılar Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürürken antrenman, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sampdoria maçında oynayan futbolcular da salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:05
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, 31 Temmuz Pazar günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sampdoria maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma ve istasyon koşularıyla stretching çalışması yaparak başladıkları antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü saat 17.30'da yapacağı çalışmayla başlayacak.

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