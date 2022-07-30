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Victor Guzman'dan Beşiktaş sorusuna cevap! Transferi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında gösterilen Victor Guzman geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meksika Ligi ekibi Tijuana'da forma giyen 20 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı takıma transfer iddiaları hakkında konuştu. Şu an bir teklif olmadığını kaydeden genç futbolcu, her oyuncunun Avrupa'da oynama hayali olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 18:35
Victor Guzman'dan Beşiktaş sorusuna cevap! Transferi...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Victor Guzman, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Guzman yaptığı açıklamada, "Transferlerle pek ilgilenmiyorum. Menajerimle bu konuları çok az konuşuyoruz. Ben şu anda Tijuana'nın başarısına odaklanmış durumdayım." dedi.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR MU?
Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenip ilgilenmediğiyle ilgili gelen soruya genç stoper, "Benim için şu an bir teklifi yok. Her oyuncunun hayali Avrupa'da oynamaktır. Ancak ben bugüne odaklanıyorum." şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncu son olarak, "Eskiden defans oyuncuları bu kadar dikkat çekmiyordu. Ama şimdi topla ya da topsuz oynamayı bilen savunmacılara ihtiyacınız var." diyerek sözlerini noktaladı.

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