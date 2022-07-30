Sampdoria maçı rotayı belirleyecek

Yeni sezon açılışını bugün İtalya'nın Sampdoria takımıyla yapacak olan Beşiktaş, transferi de takımın bu maçtaki performansına göre belirleyecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Transferin hemen hemen sonuna geldik. Hazırlık döneminde görülen tablo üzerine belki 1 ya da 2 transfer gerekecek. Sampdoria maçından sonra nerede ne eksik olduğuna bakacağız" açıklamasını yapmıştı.



Wolverhampton yenilgisi sonrasında 3'lü defans kurgusu eleştirilen Valerien İsmael'in, bugünkü Sampdoria maçında hangi taktikle çıkacağı merak ediliyor. Fransız teknik adamın, sistemde değişikliğe gideceği ve 4-3-3'le çıkacağı öne sürüldü. Son dönemdeki tepkileri de masaya yatıran Beşiktaşlı kurmayların, geç olmadan yapılacak sistem değişikliğinin daha faydalı olacağını İsmael'e ilettiği iddia edildi.