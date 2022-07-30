Beşiktaş'ın transferde Christian Fassnacht ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Beşiktaş İsviçreli yıldız orta saha için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in görüşüp kendisiyle ilgili planlarını anlattığı Christian Fassnacht, Beşiktaş için daha önce eşiyle İstanbul'a gelip Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri'ni gezmiş ve siyah-beyazlıların teklifini kabul etmişti. Ancak Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon Euro bonservis talep etti.



Takvim'in haberine göre; İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro öneren Kartal'ın bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü öğrenildi.



200 BİN EURO'YA ÖDEDİLER

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in ısrarla istediği oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. Geçen sezon 28 karşılaşmada forma giyen ve 12 gole imza atan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 4 de asist yapmayı başardı.



Tecrübeli futbolcu, 15 kez İsviçre Milli Takım forması giydi. 4 kez gol atma başarısı gösterdi. 10 numara dışında iki kanatta da görev alan tecrübeli oyuncu da kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor. İsviçreli yıldız futbolcu için şimdiye kadar 200 bin Euro bonservis bedeli ödendi. Yıldız futbolcu, 2016 yılında Winterthur'dan Thun'a 200 bin Euro'ya transfer olmuştu.