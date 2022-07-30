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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Serie A ekibi Torino'nun, sözleşmesinde 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek genç oyuncuyu kadrosuna katacağı konuşulurken; İtalyan gazeteci Gianluica Di Marzio, Emirhan İlkhan transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:34
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Emirhan İlkhan'da flaş gelişme! Birkaç saat içinde...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haziran ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılabilir. İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun, Emirhan'ı 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Kontrattaki maddeye göre Beşiktaş'ın Emirhan İlkhan'ın sonraki satışından yüzde 20'lik bir pay alacağı öğrenilirken, İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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TRANSFER BİRKAÇ SAATE BİTEBİLİR

Di Marzio, Torino'nun Emirhan İlkhan'ın serbet kalma bedelini ödeyerek transferi birkaç saat içerisinde bitirebileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 11 maçta görev alan Emirhan, 1 gol kaydetti.


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