BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Arthur Masuaku ile anlaştı

Beşiktaş sol bekini İngiltere'de buldu. Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş sol bek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Arthur Masuaku transferi için kulübü West Ham ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak.

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

Tam adı Fuka-Arthur Masuaku Kawela olan futbolcu, 7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Lille OM.S. Fives, Lens ve Valenciennes altyapılarında forma giyen Kongolu sol bek, 2014 yılında 300 bin Euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu. Yunan ekibiyle başarılı bir performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 7.1 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'ın yolunu tuttu.

Son 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten Masuaku, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.79 boyundaki sol bek, milli formayla çıktığı 11 maçta 1 gol attı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Arthur Masuaku'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.